أشار ممثل الخدمة الصحفية للقائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، أن نظام كييف يقوم بتنفيذ عمليات قمع ضد سكان المنطقة وأن سلطات المنطقة ستتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة السكان.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه "يمكن توقع أي استفزازات من نظام كييف من طرد جميع السكان المتبقين من خيرسون إلى تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

ووفقا لسالدو يقوم نظام كييف بتنفذ عمليات قمع ضد سكان منطقة خيرسون، وسلطات المنطقة لديها البيانات ذات الصلة.

وقال إن "جميع سكان خيرسون في خطر، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء، هناك بالفعل أدلة على أعمال قمع ضد المدنيين الذين استمروا ببساطة في العمل في الأشهر الأخيرة قبل الأضرار التي لحقت بسد محطة كاخوفسكايا".

وأشار إلى أن سلطات المنطقة ستتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة سكان الضفة اليسرى للمنطقة.

وأوضح سالدو، سابقا أن إجلاء المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر سيكون منظما.

المصدر: تاس