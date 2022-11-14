زيلينسكي يزور خيرسون وسط حراسة مشددة تزامنا مع صور لمدنيين مقيدين إلى أعمدة (صور)

نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورا لزيارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي مدينة خيرسون، حيث ظهر محاطا بعدد كبير من عناصر الجيش والأمن الأوكراني، وسط غياب واضح لوجود المدنيين هناك. .

وتظهر اللقطات وجود عدد قليل جدا من المدنيين في الساحة أثناء وصول زيلينسكي إليها.

وقال زيلينسكي خلال الزيارة:"نحن مستعدون للسلام، والسلام لبلدنا بأسره".

وكانت السلطات الأوكرانية قد قررت تقييد عمل الصحفيين في خيرسون، كما حرمت العديد من الصحفيين الغربيين من اعتمادهم هناك.

وبالتزامن مع زيارة زيلينسكي هذه نشرت وكالة أسوشيتد برس صورة من خيرسون لأشخاص مقيدة أيديهم من الخلف ومربوطين إلى الأعمدة. ويفترض أن هؤلاء هم أولئك الذين كان يشتبه في تعاطفهم وتعاونهم مع روسيا.

ويظهر في الصورة شخصان مقيدة أيديهما من الخلف ومربوطان إلى عمودين، فيما يقف بعض الأشخاص على مبعدة يتأملون هذا المنظر.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين تعليقا على زيارة زيلينسكي لخيرسون ردا على سؤال من الصحفيين وما إذا كان ذلك استفزازا من كييف: "أنت تعلم أن هذه أراض روسية".

وكان الجيش الروسي قد أجلى غالبية المدنيين من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى في خيرسون، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل جميع قواتها وعتادها العسكري وأسلحتها من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء مواصلة القوات الأوكرانية استهداف سد كاخوفكا في خيرسون، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وإغراق المنطقة بالكامل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح، ويهدد بعزل القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حال عدم انسحابها من هناك.

إضافة إلى ذلك، كانت المجموعة الروسية الواقعة بالقرب من خيرسون تواجه صعوبات في الإمداد بسبب قصف المدفعية الأوكرانية المستمر لممرات النقل.

هذا وحاولت القوات الأوكرانية مرات عديدة استهداف المعابر التي تقل المدنيين لمنع وعرقلة انتقالهم من المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بإخراج وإجلاء سكان مدينة خيرسون من المنطقة التي تتعرض لقصف أوكراني، منوها "بأنه يجب ألا يعاني السكان المدنيون من القصف والهجوم والهجوم المضاد وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالعمليات العسكرية".

المصدر: RT