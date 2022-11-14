 
مباشر

ماكرون يدعو لمضاعفة الجهود في مساعدة أوكرانيا

أخبار العالم

ماكرون يدعو لمضاعفة الجهود في مساعدة أوكرانيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u67m

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على فرنسا وشركائها مضاعفة الجهود لتمكين الأوكرانيين من تخطي الشتاء، عبر الاستمرار في تقديم الأسلحة الدفاعية والمواد الإنسانية.

وفي مقابلة مع "فرانس انتار"، أشار ماكرون إلى أنه "بالتوازي يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة من جمع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار".

وأضاف: "هذا طبعا سيحدث في ظروف وتوقيت مقبولين بالنسبة للأوكرانيين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا