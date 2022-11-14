ماكرون يدعو لمضاعفة الجهود في مساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على فرنسا وشركائها مضاعفة الجهود لتمكين الأوكرانيين من تخطي الشتاء، عبر الاستمرار في تقديم الأسلحة الدفاعية والمواد الإنسانية.

وفي مقابلة مع "فرانس انتار"، أشار ماكرون إلى أنه "بالتوازي يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة من جمع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار".

وأضاف: "هذا طبعا سيحدث في ظروف وتوقيت مقبولين بالنسبة للأوكرانيين".

.@EmmanuelMacron : "Nous devons continuer l'effort de soutien à l'Ukraine", un soutien humanitaire et militaire, et continuer à négocier #le7930interpic.twitter.com/KY0JqTc7xb — France Inter (@franceinter) November 14, 2022

المصدر: RT