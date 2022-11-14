سوناك يدعو الدول الزراعية الغنية لتحرير مخزون الحبوب

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الدول الزراعية الغنية إلى تحرير مخزون الحبوب لمكافحة مشكلة الجوع المتنامية في العالم.

وقال سوناك: "إنني أؤيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لضمان نقل الحبوب في البحر الأسود وأدعو جميع البلدان التي يمكنها إنتاج المزيد من الغذاء أو تحرير الاحتياطيات للقيام بذلك فقط للمساعدة في زيادة الإمدادات".

وتعليقًا على الوضع في أوكرانيا، أشار سوناك إلى أن بريطانيا وحلفاءها "لن يتركوا مستقبلهم الاقتصادي رهينة"، بما في ذلك من خلال التخلي عن الاعتماد على النفط والغاز من "دول مثل روسيا".

وأعرب عن أسفه لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين، "ولن يجتمع مع زملائه" و"لن يحاول حتى شرح أفعاله" في أوكرانيا.

وأضاف سوناك أنه نتيجة للأحداث في أوكرانيا، فإن "ثلثي أعضاء مجموعة العشرين لديهم معدل تضخم أعلى من 7% لهذا العام.

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في بالي، ووصل رئيس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، لحضور الاجتماع.

المصدر: تاس