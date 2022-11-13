يمكنهم تنفيذ عمليات مشتركة ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدرّب 15 ألف أوكراني

يخطط مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، لإطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب 15 ألف جندي أوكراني، تحت مسمّى "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا" EUMAM Ukraine.

وكشف مصدر في خارجية الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الجمعة الماضي، أن المجلس المذكور وعلى مستوى وزراء خارجية الدول "سيتخذ قرارا رسميا بشأن إطلاق هذه البعثة وإجراءات تمويلها".

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يُشار إلى أن اتخاذ قرار إنشاء مثل هذه البعثة تم قبل شهر في 17 أكتوبر.

وحينها أفاد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بعثة الاتحاد الأوروبي هذه يجب أن توفّر التدريب لـ 15 ألف عسكري، مشيرا إلى أنها محدّدة لمدة 24 شهرا، وينبغي تخصيص مبلغ وقدره 106.7 مليون يورو لتلبية كافة احتياجاتها.

وفي التفاصيل أيضا، "ستوفر البعثة "تدريبا فرديا وجماعيا وخاصة للقوات المسلحة لأوكرانيا ووحدات الدفاع الإقليمية"

والخطير في الأمر، أن تنسيق جهود دول الاتحاد الأوروبي الفردية سيضمن تدريب الجيش الأوكراني على القيام بعمليات عسكرية ضد روسيا على أساس ثنائي.

ومن المفترض أن تكون قواعد التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة لأوكرانيا على أراضي ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في إمكانية إشراك دول أخرى في تدريب التشكيلات القتالية.

المصدر: تاس