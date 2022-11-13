زيلينسكي يؤكّد وجود خطاب له خلال قمة "مجموعة العشرين"

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه سيشارك في قمة "مجموعة العشرين" G20، في الوقت الذي لا يحدّد فيه طبيعة هذه المشاركة التي يتحدث عنها.

وقال في رسالة فيديو نشرت اليوم الأحد عبر قناته في "تيلغرام": "في إندونيسيا ستعقد قمة مجموعة العشرين وسيتم عرض موقفنا فيها.... سأتحدث يوم الثلاثاء (15 نوفمبر)".

يشار إلى أنه بتاريخ 8 الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف: سيشارك الرئيس على الأرجح في قمة "مجموعة العشرين" عبر تقنية الإنترنت.

ومن المعروف أن G20 ستعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في جزيرة بالي الإندونيسية.

هذا وكان رئيس الوفد الروسي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وصل بالفعل لحضور هذه القمة.

المصدر: تاس