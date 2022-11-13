سيناتور أمريكي يهدد إيلون ماسك "أصلح شركاتك أو الكونغرس سيفعل ذلك"!

هدد السيناتور الديمقراطي إد ماركي، إيلون ماسك قائلا له "أصلح شركاتك أو سيصلحها لك الكونغرس"، بعد ساعات من سخرية ماسك من السيناتور لمطالبته بإجابات حول حساب "تويتر" ينتحل شخصيته.

وجاء النقاش بينهما بعد أيام من إرسال ماركي خطابا إلى ماسك، يطالب "تويتر" بتوضيح كيف تمكن مراسل صحيفة "واشنطن بوست" من إنشاء حساب تم التحقق منه بنجاح ينتحل شخصية السيناتور.

وكتب ماركي على "تويتر" يوم الجمعة: "أطلب إجابات من إيلون ماسك، الذي يضع فوائد على الناس وديونه متوقفة على حساب المعلومات المضللة".

ورد ماسك الأحد، قائلا على "تويتر": "ربما لأن حسابك الحقيقي يبدو وكأنه محاكاة ساخرة؟"

وأضاف ماسك في تغريدة متابعة، مشيرا إلى صورة الملف الشخصي للسيناتور على "تويتر"، والتي تظهره وهو يرتدي كمامة: "ولماذا ترتدي صورتك الشخصية كمامة!".

ورد ماركي قائلا لماسك: "إحدى شركاتك تخضع لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفدرالية، وهيئة مراقبة سلامة السيارات تحقق في شركة أخرى لقتل الناس، وأنت تقضي وقتك في خوض المعارك على الإنترنت. أصلح شركاتك، أو سيفعلها الكونغرس".

ويوم الجمعة، كتب مراسل صحيفة "واشنطن بوست" أنه كان قادرا على إنشاء حساب تم التحقق منه بسرعة وسهولة ينتحل شخصية ماركي، بعد أن حصل مسبقا على إذن من مجلس الشيوخ لإجراء الاختبار.

وتم إنشاء الحساب التجريبي قبل أن يوقف "تويتر" مؤقتا عمليات الاشتراك في "Twitter Blue" يوم الخميس، حيث اجتاحت حسابات مزيفة النظام الأساسي.

وفي رسالته إلى ماسك، طالب ماركي بإجابات عن سلسلة من الأسئلة حول عملية التحقق من "تويتر" بحلول 25 نوفمبر.

وكتب ماركي: "السماح لمحتال بانتحال صفة عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي على تويتر، هو أمر خطير يحتاج إلى معالجته على الفور".

وتجدر الإشارة إلى أن ماركي عضو في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ، والتي تشرف على لجنة التجارة الفدرالية، والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

المصدر: أكسيوس