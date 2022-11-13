حالات الطوارئ في كييف وسبع مناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أفادت تقارير لشركة الطاقة الحكومية "أوكرينيرغو" الشركة المشرفة على تشغيل منظومة الطاقة أنه في كييف وسبع مناطق أخرى، حدث انقطاع للتيار الكهربائي أدى إلى حالات الطوارئ.

وكتبت الشركة في صفحتها على "التلغرام": "تم تقديم جداول الإغلاق في حالات الطوارئ في مناطق كييف، تشيركاسي، تشيرنيهيف، جيتومير، خاركيف، بولتافا، وسومي".

وتجدر الإشارة إلى أن الانقطاعات المخطط لها ستستمر في هذه المناطق حتى بعد استقرار الوضع.

وفي نفس اليوم، أفادت التقارير بإعلان حالة تأهب جوي في ثلاث مناطق في أوكرانيا.

وانطلقت أصوات صافرات الإنذار في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف.

وتم إطلاق الإنذار للمرة الثالثة في نفس اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سابقا في صفحته على "التلغرام" إن أكثر من 4.5 مليون شخص تركوا بدون كهرباء.

ووفقا له، فإن أصعب وضع لوحظ في كييف والمناطق المجاورة لها.

المصدر: إزفيستيا