صرح المحللان الأمنيان الدوليان بن أوليرينشو وجوليان سبنسر تشرشل، بأن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو يفضلون "ترك" أوكرانيا على بدء حرب عالمية.

هذه هي استنتاجات ناشيونال إنترست من قبل اثنين من المحللين.

وجاءت هذه الاستنتاجات في مقالهما المشترك لإمكانية تطور الأزمة الأوكرانية إلى حرب نووية بين روسيا وحلف الناتو.

ووفقا للمقال الذي نشرته صحيفة"National Interest"، الحقيقة المزعجة هي أن التضحية بالنفس من أجل أوكرانيا ليس في مصلحة القوى الغربية.

وبحسب الخبراء، فإن مخزون الأسلحة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها أدنى من الأسلحة الروسية، والناتو يمتلك حاليا قوة "أسوأ من القوة غير المجدية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه على المستوى الرسمي وفي وسائل الإعلام في الغرب هناك "ضخ" لموضوع الأسلحة النووية، وتعتبر موسكو هذا غير مسؤول.

كما أشار السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إلى أن الولايات المتحدة تحاول وضع دول أخرى ضد روسيا بالحديث عن "حرب نووية" تلوح في الأفق، وأضاف، السلطات الأمريكية قلبت كل شيء رأسا على عقب، وتتهم موسكو بالخطاب غير المسؤول.

المصدر: نوفوستي