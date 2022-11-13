موقع تركي ينشر صورة امرأة يشتبه بتنفيذها هجوم اسطنبول

نشر موقع "OdaTv" التركي، صورة لامرأة يعتقد أنها متورطة في الانفجار الذي وقع وسط اسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية التي تلقاها الموقع من مصادر أمنية، فإن الانفجار ناجم عن حقيبة مفخخة تركت في مكان الحادث، تم العثور على الحقيبة التي وضعتها السيدة.

وأشار الموقع إلى أنه بعد الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، تم العثور على حقيبة أخرى مشبوهة تم تحييدها.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي، أن التفجير نفذته إمرأة.

وقال أردوغان في تعليقه على الهجوم أن منفذي التفجير "سينالون العقاب المناسب وأن السلطات تعمل على تحديد هوياتهم".

المصدر: نيوز.رو