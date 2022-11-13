واشنطن تعلن الإبقاء على العقوبات ضد موسكو بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن واشنطن لا تستبعد تعديل العقوبات، لكن بعضها قد يظل قائما بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عنها قولها: "أعتقد أنه في سياق نوع من اتفاق السلام، تعديل العقوبات سيكون ممكنا وقد يكون مناسبا. وبالنظر إلى ما حدث، نعتقد أنه ربما ينبغي أن تظل بعض العقوبات سارية".

وأضافت أن واشنطن يمكن أن تستخدم النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا خفضت روسيا صادراتها من النفط.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر توسيع الإجراءات للحد من أسعار النفط، ونتيجة لذلك قد تفقد السفن التي تنقل النفط الروسي إمكانية الوصول إلى الخدمات البحرية الأوروبية.

ووفقا لأشخاص مطلعين، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن تتوقف السفن عن شحن النفط الروسي، خوفا من فقدان الوصول إلى التأمين الأوروبي وتمويل إمدادات النفط غير الروسية.

المصدر: نوفوستي