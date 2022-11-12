إثيوبيا.. اتفاق بشأن تنفيذ الهدنة بين السلطات والمتمردين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي

توصل طرفا الصراع في إثيوبيا إلى اتفاق لتسهيل إيصال "المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجونها" في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية نيروبي، أعلنت السلطات الفدرالية الإثيوبية والمتمردون، التوصل لاتفاق لوقف الأعمال القتالية في البلاد.

ويأتي الإعلان إثر محادثات في نيروبي تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من نوفمبر في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات.

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وكان طرفا الصراع بدآ مفاوضات لبحث سبل نزع سلاح المتمردين وفقا لبنود اتفاق السلام.

ومن شأن تطبيق بنود معاهدة السلام أن يضع حدا للحرب التي اندلعت قبل عامين، بين متمردي تيغراي والجيش الفدرالي الإثيوبي وحلفائه الإريتريين، وقوات وميليشيات المناطق الحدودية مع تيغراي.

وتفتقر تيغراي منذ أكثر من عام للخدمات الأساسية من كهرباء، واتصالات، ووقود، وكذلك للمساعدات الإنسانية، منذ استئناف القتال في الـ 24 من أغسطس الماضي.

وقد أتاحت الهدنة التي استمرت خمسة شهور استئناف إيصال المعونات الإنسانية تدريجيا.

المصدر: "أ ف ب"