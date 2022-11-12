الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية وإحباط محاولات هجوم على عدة محاور والقضاء على نحو450 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 و6 مسيرات أوكرانية وإحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور والقضاء على نحو 450 مسلح.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك تم إخباط محاولات هجمية لقوات كتيبتين تكتيكيين في اتجاه فلاديميروفكا وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم استهداف أكثر من 160 من القوات الاوكرانية بين قتيل وجريح كما تم تدمير ست دبابات وتسع عربات قتال مصفحة.