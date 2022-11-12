أردوغان: روسيا ليست دولة عادية إنها قوية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا ليست دولة عادية، ولها من القوة ما يجعلها تقاوم الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، الذي يهاجم روسيا بلا حدود.

وأوضح أردغان في تصريح صحفي أثناء عودته من أوزبكستان بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، أن "روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع، الغرب، وخاصة أمريكا، يهاجم روسيا بلا حدود.. وفي مقابل كل هذا، بالطبع، تقاوم روسيا".

وفي تعليقه على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد الأسبوع المقبل في إندونيسيا قال الرئيس التركي إنه "سيكون من عدم الاحترام له (بوتين) تقييم هذا القرار.

كذلك تطرق الرئيس التركي إلى الوضع في أوكرانيا، وقال "نعتقد أن أفضل طريقة للحل، هي الانتقال عبر الحوار إلى السلام".

وأضاف أردوغان أنه "في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل بجدية في ممر الحبوب".

وأوضح أن هدف بوتين، هو "تسليط الضوء على البلدان الإفريقية الفقيرة، مثل مالي، والصومال، والسودان، وكان قد قدم لي عرضا بأن يرسل لهم الحبوب مجانا".

المصدر: RT