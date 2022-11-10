نيبينزيا: مصير الأفغان العاديين آخر ما يقلق الغرب وهم غير مستعدين لبحث الإفراج عن الأصول المالية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية ليست مستعدة لبحث إلغاء تجميد الأصول الأفغانية بدون استخدام القضية المالية كوسيلة ضغط على السلطات هناك.

وقال نيبينزيا: "على خلفية تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، لا تزال هناك مشكلة الحل المستعجل للمسألة التي طال أمدها إلى حد ما، والمتمثلة في إلغاء تجميد الأصول الأفغانية اللازمة لأفغانستان من أجل انتعاشها الاقتصادي وتنميتها".

وأضاف: "إننا نرى عدم استعداد المانحين الغربيين لبحث هذا الموضوع بجدية دون محاولة استخدام القضية المالية كأداة ضغط على السلطات الموجودة بحكم الواقع".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "كما أنه من الواضح أن مصير الأفغان العاديين، الذين ليس لديهم وسائل العيش الأساسية، هو آخر ما يقلق البلدان الغربية".

المصدر: تاس