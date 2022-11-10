كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد أندريه سوزدالتسيف، أن أوكرانيا غير قادرة على البقاء دون قروض غربية، لكنها لن تستطيع سدادها بالمال، وسيتعين عليها دفع الثمن بالأراضي الأوكرانية.

وقال سوزدالتسيف: "أوكرانيا ليست قادرة على العيش اليوم بدون مساعدة غربية.. خزينة الدولة فارغة، لقد تعرضت للنهب منذ وقت طويل، والاقتصاد في طريقه إلى الجحيم، صناعة المواد الغذائية والنقل تعمل بشكل ضعيف، والجيش يلتهم ما يقرب من الميزانية السنوية كل شهر".

وأضاف: "المعاشات، والمدفوعات لموظفي الدولة، كل شيء يأتي على حساب الأموال التي يخصصها الغرب".

ووفقا للخبير، لن تتمكن سلطات كييف من سداد أموال دائنيها الغربيين: "فجوة الديون التي يهربون إليها الآن بلا حدود.. سيتعين عليهم دفع ثمن كل شيء بالأراضي الأوكرانية".

وردا على سؤال، ما إذا كان الغرب لا يستطيع شطب ديون أوكرانيا، قال سوزدالتسيف: "تحلم كييف بشطب القروض الغربية، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا على الإطلاق".

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن المفوضية اقترحت حزمة جديدة من المساعدة الائتمانية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو، وسيتم إصدار قروض بشروط تفضيلية مع استحقاق يصل إلى 35 سنة.

المصدر: نوفوستي