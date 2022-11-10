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إسرائيل تفتح حدودها أمام اللبنانيين لقطف الزيتون.. والمغردون يسخرون

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إسرائيل تفتح حدودها أمام اللبنانيين لقطف الزيتون.. والمغردون يسخرون
تويتر
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أعلنت إسرائيل أنها فتحت حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان من أجل قطف الزيتون "في ظل الأوقات العصيبة التي يعاني منها لبنان". وقد سخر رواد موقع "تويتر" من هذا الإعلان.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "بخطوة إنسانية تتكرر كل عام على مدار أكثر من عقد قرر جيش الدفاع فتح الحدود أمام مزارعين من بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا بجنوب لبنان والسماح باجتياز الخط الأزرق والاستفادة من أشجار الزيتون داخل السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "هذه الخطوة نقلت إلى الجانب اللبناني عبر قوات اليونيفل ومن شأنها أن تؤمن مصدر رزق إضافي، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها المواطن اللبناني نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها لبنان".

وقد أثار هذا الإعلان تعليقات ساخرة من المغردين على "تويتر"، وكتب أحدهم: "يعني محتل ارضهم وقررت فتح الحدود يومين حتى يأخذوا محصول ارضهم المحتلة و تسميها إنسانية ؟!؟ فعلا، ان لم تستح، فقل وافعل ما شئت".

وقال آخر: "ماهذا الكذب والتدليس ؟! هل لكم فضل حين تسمحون لهم بقطاف ملكهم بينما تحتلون بلادهم وتقتلون شعبهم".

المصدر: RT

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