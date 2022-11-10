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أردوغان يشيد بعلاقة الثقة مع بوتين

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أردوغان يشيد بعلاقة الثقة مع بوتين
Globallookpress Xinhua
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه طور علاقة ثقة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، والتي بدونها كان من المستحيل استئناف "صفقة الحبوب".

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وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في صفقة تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية، في 30 أكتوبر الماضي، عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على سفن أسطول البحر الأسود الروسي والسفن المدنية في مياه سيفاستوبول. في وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استئناف روسيا لـ "صفقة الحبوب".

وتعليقا على استئناف الصفقة، قال أردوغان: "هذه هي سياسة القادة التي طبقناها مع السيد بوتين المحترم. بالطبع، بدون علاقات الثقة، لم يكن كل هذا ممكنا، وأعني هنا في جميع المجالات، مثل بناء محطة الطاقة النووية في أكويو، سينوب، وقضايا الدفاع"، مشيرا إلى أنه يعول على المحادثات الهاتفية المستمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع أردوغان للصحفيين في مطار إيسينبوغا في أنقرة قبيل توجهه إلى سمرقند: "سنواصل الدبلوماسية الهاتفية، إذا لم يتسن لنا اللقاء في مجموعة العشرين بإندونيسيا، ونتوقع أن نحقق السلام".

المصدر: نوفوستي

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