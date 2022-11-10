النمسا نموذجا.. سيناتور أمريكي سابق يقترح حلا لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، إن الحل الأفضل للسلام في أوكرانيا هو مثال النمسا، التي تم نزع سلاحها خلال الحرب الباردة.

وأوضح السيناتور السابق أن المقاربة التي تم التوصل إليها بشأن النمسا، التي تم نزع سلاحها خلال الحرب الباردة باتفاق متبادل بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، هي المثال الأفضل للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.

وأشار بلاك إلى أنه في عام 1955 تم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضي النمسا، وفي المقابل قامت الدولة بتعديل الدستور، واعتماد وضع محايد بشكل دائم ومنع نشر القوات الأجنبية في أراضيها.

كذلك تطرق السيناتور الأمريكي إلى الموقف الأوروبي، وأعرب عن أمله في رؤية موقف أوروبي مستقل وأقوى فيما يتعلق بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي