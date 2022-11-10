صحيفة: إعلان زيلينسكي عن استعداده للحوار مع روسيا يظهر صدعا في الناتو

كتبت صحيفة "Cumhuriyet" التركية أن استعداد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للحوار مع موسكو يظهر وجود صدع في حلف الناتو.

إقرأ المزيد

وجاء في مقالة للصحفي التركي باريش دوستير: "أعلن زيلينسكي أنه منفتح على المحادثات مع بوتين. يعطي هذا الحدث نظرة على وضع القوات المسلحة الأوكرانية ويظهر صدعا في حلف شمال الأطلسي".

وعبر الصحفي عن اعتقاده بأن واشنطن فقدت نفوذها، فيما تواصل بلدان الاتحاد الأوروبي النأي بنفسها عن بعضها البعض خوفا من الأزمة الناشئة.

وذكر أن برلين بالرغم من معارضة الجانب الأمريكي جاهزة لتطوير العلاقات مع موسكو ، مشددا على أن "كل عضو مشغول في إنقاذ بشرته".

وبعد أن أفادت وسائل الإعلام الغربية بأنه يجري دفع كييف للحوار مع موسكو كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، شروط بلاده لإطلاق هذا الحوار وبينها "استئناف وحدة الأراضي الأوكرانية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتعويض كل الخسائر التي لحقت بأوكرانيا، ومعاقبة جميع مجرمي الحرب، وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك". في الوقت ذاته وقع زيلينسكي، سابقا، مرسوما بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن أيضا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.

المصدر: نوفوستي