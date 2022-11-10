وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة لن تنقل مسيرات "غراي إيجل" إلى أوكرانيا لـ"منع التصعيد"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن لن تنقل مسيرات عالية التقنية من طراز Gray Eagle إلى أوكرانيا، على الرغم من طلبات من كييف ومجموعة من أعضاء الكونغرس، لمنع تصاعد الصراع.

وبحسب الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، رفض البنتاغون طلب أوكرانيا بتوفير طائرات بدون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle، لأنه قد "يؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأكد متحدث باسم شركة جنرال أتوميكس، التي تطور هذا النوع من المسيرات، أن الشركة على علم بالقرار.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ناشدت رئيس البنتاغون، لويد أوستن، لنقل طائرات مقاتلة بدون طيار عالية التقنية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي