الدفاع الفرنسية تدعو للإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا

أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ضرورة الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا، حيث لا يمكن قطع قنوات الاتصال بين القوى النووية في العالم مهما كانت خلافاتها عميقة.

وقال ليكورنو في تصريح لقناة LCI اليوم الأربعاء: "تمتلك روسيا أسلحة نووية، وفرنسا أيضا. بغض النظر عما يجري، وبغض النظر عن مدى عمق الخلافات، يجب أن يبقى الحوار بين الدول النووية ممكنا بصورة دائمة، وعلى الأقل نظرا لأنها قوى نووية".

المصدر: نوفوستي