أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" وصول 300 مقاتل أوكراني عائدين من بريطانيا إلى مدينة زابوروجيه، حيث يخضعون للتدريب على محاولة جديدة للاستيلاء على محطة زابوروجيه.

وقال روغوف: "هناك أكثر من 450 فردا من قوات العمليات الخاصة، ما يسمى بنخبة القوات الأوكرانية، الذين تدربوا في بلدة فولنواندريفكا.

وانضم 300 مقاتل مؤخرا إليهم، وهم الآن يتدربون على عبور نهر دنيبر، والاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 700 شخص "يستعدون للهجوم على المحطة".

المصدر: تاس