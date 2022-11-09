نائب غوتيريش يبحث صفقة الحبوب مع وفد روسي

يعقد وفد روسي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام "أونكتاد"، جولة جديدة من المفاوضات لبحث صفقة الحبوب في جنيف في الـ11 من الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "ستستمر خلال الاجتماع القادم المشاورات لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقات".

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق، عن جولة جديدة من المفاوضات حول صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي