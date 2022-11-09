روسيا تطرد موظفا في السفارة المولدوفية

أعلنت الخارجية الروسية موظفا في سفارة مولدوفا لدى موسكو شخصية غير مرغوب بها في روسيا وأمهلته للمغادرة، ردا على طرد كيشيناو موظفا في السفارة الروسية لديها.

ووفقا لبيان الوزارة: "في 9 نوفمبر، تم استدعاء سفير جمهورية مولدوفا لدى موسكو، ل. داريوس، وتسليمه مذكرة بإعلان موظف في سفارته لدينا شخصية غير مرغوب بها في روسيا".

وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الجائر الذي اتخذه الجانب المولدوفي في الأول من نوفمبر بإعلان أحد موظفي السفارة الروسية لدى مولدوفا شخصية غير مرغوب بها".

المصدر: نوفوستي