موسكو تكشف عن خطط "خبيثة" تعدها واشنطن لدول آسيا الوسطى

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولات واشنطن لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى، تهدف إلى تحويل دول المنطقة المذكورة إلى توابع مطيعة لها.

وقالت زاخاروفا: "نسجل محاولات مستمرة من قبل الولايات المتحدة لتأسيس نفسها في آسيا الوسطى من أجل تشجيع دول المنطقة على الامتثال لعقوباتها غير القانونية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد بلدنا. ويتم ذلك بالطريقة الأمريكية، بوقاحة، وبصورة غير رسمية، تحت نصائح سخيفة حول بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها إذا تم اتباع أوامر واشنطن".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا "تراقب الرحلات المتكررة للمبعوثين الأمريكيين، الكرماء بوعودهم بالمساعدة في المشاريع الواعدة المفترضة".

وأكدت أن "حماستهم المعادية لروسيا واضحة لنا".

وأضافت: "تجربة الدمقرطة، التي لا تدخر واشنطن المال من أجلها، وتمهد الطريق للثورات الملونة وإظهار نوع من "النوايا الحسنة"، تهدف إلى تحويل الدول المستقلة إلى توابع مطيعة تخضع للإملاءات الاستعمارية، مما يسمح لها بإخراج الموارد، وغرس القيم الغربية سيئة السمعة".

المصدر: نوفوستي