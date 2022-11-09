جدل حول تصريح نائب بأن برلمان بريطانيا اليوم "الأكثر مثلية في العالم"

وصف عضو مجلس العموم البريطاني جون نيكولسون، ممثل الحزب الوطني الاسكتلندي، برلمان البلاد بأنه الأكثر مثلية في العالم.

وتعرض البرلماني نتيجة لذلك لموجة من التعليقات اللاذعة بين قراء "ديلي ميل".

وفي حديثه إلى أعضاء البرلمان الشبابي، قال هذا السياسي إنه أصبح أول مقدم برامج لقناة "بي بي سي" يعترف بمثليته الجنسية.

وحصد نيكولسون عاصفة من التصفيق في القاعة عندما أضاف: "الآن أجلس في البرلمان. وكتلتنا، كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي هناك في غاية المثلية، تضم الكثيرين من المثليين من الجنسين وكذلك المتحولين جنسيا، لدرجة أن وستمنستر هو اليوم أكثر برلمان مثلي الجنس في العالم!".

لكن هذا التصريح، أثار امتعاض قراء صحيفة "ديلي ميل"، الذين لم يجدوا فيه سببا يدعو للفخر وطرحوا في تعليقاتهم على النائب عدة أسئلة غير مريحة.

وكتب القارئ enzoslides: "اعترف الرجل بأنه مثلي الجنس. كان من الممكن أن تثير هذه القصة ضجة واسعة في الخمسينيات، لكنها الآن مملة".

واستفسر TaxPayer1968: "ومن يهتم بمثل هذا الاعتراف؟".

وقال Dave: "كم يجب أن تكون مملا حتى يكون ميولك الجنسي هو الواقعة الشيقة الوحيدة عنك!".

وقال المستخدم ken: "ولماذا تعتبر ذلك أمرا يدعو للافتخار؟".

واستفسر manlew: "هل لديك نجاحات أخرى غير هذا يا جون؟".

المصدر: نوفوستي