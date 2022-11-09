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ماكرون يعلن انعقاد قمة فرنسية بريطانية حول شؤون الدفاع

أخبار العالم

ماكرون يعلن انعقاد قمة فرنسية بريطانية حول شؤون الدفاع
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن فرنسا والمملكة المتحدة ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع الأول من عام 2023، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وخلال عرضه للاستراتيجية الفرنسية الجديدة للدفاع، قال ماكرون: "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر".

وأضاف: "أتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين".

المصدر: "فرانس برس"

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