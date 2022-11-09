مسؤول ياباني: زيلينسكي أناني ومتغطرس

أفادت صحيفة "Yahoo News Japan" الإلكترونية بأن السياسي الياباني المشهور وزعيم "حزب نهضة اليابان"، مونيو سوزوكي، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ "الغطرسة والأنانية".

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وكتب السياسي على صفحته في شبكة الإنترنت: "أعتقد أنه يتعين على السيد زيلينسكي أن يبحث مع الرئيس بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. أظن أنه سيكون من الجيد أن تطلب أوكرانيا مساعدة من الدول المهتمة في تحقيق هذا الهدف، إذ أنها لا تواجه روسيا بمفردها. تقاتل أوكرانيا فقط بفضل الأسلحة والأموال التي تحصل عليها من الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو ويتصرف زيلينسكي بغطرسة ويضع شخصه في قلب الأحداث. أليس هذا غريبا؟".

وفي حديثه حول الانتخابات النصفية الأمريكية كتب سوزوكي: "ينتهي عهد العالم أحادي القطب برئاسة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد على أمريكا والغرب ومنع تغير النظام العالمي الحالي.

ووافق قراء الصفحة على رأي السياسي.

وردا عليه كتب مستخدم رفض ذكر اسمه: "أتفق مع رأي سوزوكي حول أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. لكن هنا سؤال: هل يتمتع زيلينسكي بصلاحيات لإنهاء الصراع؟".

وأضاف مستخدم أطلق عليه لقب "gac": "لا يمكننا الاستماع إلى المعلومات المتأتية من الغرب فقط. يجب أن نستمع أحيانا إلى أشخاص مثل مونيو سوزوكي".

وعبر مستخدم بلقب "tks" عن اعتقاده أن "ما يحدث في أوكرانيا هو ذنب الولايات المتحدة. لا يريد بايدن إنهاء هذا النزاع، حيث أن الأمريكيين يريدون استخدام أسلحتهم الحديثة وإجبار روسيا على استخدام الأسلحة النووية".

المصدر: نوفوستي