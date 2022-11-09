حزب سويسري يقترح إجراء استفتاء عام على عدم الانضمام للعقوبات

أعلن ممثلو حزب الشعب السويسري بالإضافة إلى عدد من أنصاره عن جمع التواقيع دعما لمبادرة الحياد التي تقضي بحظر انضمام البلاد إلى العقوبات والتحالفات العسكرية الدولية.

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وجاء في بيان نشرته منظمة "Pro Schweiz" التي توحد أنصار المبادرة أن هذه الوثيقة تقترح استكمال دستور البلاد بمادة جديدة 54 أ "حول حياد سويسرا". ووفقا لهذه التعديلات لا يجوز انضمام البلاد إلى أي تحالفات عسكرية أو دفاعية. ويجوز التعاون مع هذه التحالفات في حالة شن هجوم عسكري مباشر على سويسرا.

وإضافة إلى ذلك تقترح الوثيقة التأكيد في الدستور أن سويسرا "لا تتخذ أي إجراءات قسرية غير عسكرية ضد الدول المتحاربة" أي لا تفرض عقوبات عليها. في الوقت ذاته سيكون من الممكن أن تفرض سويسرا عقوبات وافقت عليها الأمم المتحدة وكذلك تمنع تجنب تنفيذ هذه العقوبات.

ومن أجل تقديم هذه المبادرة إلى استفتاء عام يحتاج مؤلفوها إلى جمع 100.000 توقيع من مواطني البلاد بحلول ربيع عام 2024.

وبدأت سويسرا فرض عقوبات على روسيا بسبب النزاع الأوكراني منذ فبراير الماضي. وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سويسرا فقدت وضعها كدولة محايدة.

المصدر: نوفوستي