خيبة أمل كبيرة لبايدن ..انتخاب الجمهوري الموالي لترامب جي دي فانس سناتورا عن أوهايو

انتخب الجمهوري جي دي فانس الذي يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، في أول خيبة أمل كبيرة للرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات منتصف الولاية.

وذكرت قناتا التلفزيون الأمريكيتان "ان ي سي" و"ايه بي سي"، أن هذا العسكري السابق فاز على الديمقراطي تيم راين، بمقعد كان يشغله جمهوري وترك شاغرا.

وفانس الحديث العهد على الساحة السياسية اكتسب شهرة بعدما نشر كتابه Hillbilly Elegy الذي يسرد فيه طفولته المتواضعة والفوضوية في بلدة للطبقة العاملة في أوهايو التي أصبحت رمزا لتقلص أمريكا البيضاء.

وقد أصبح مستثمرا ماليا في كاليفورنيا ودخل عالم السياسة العام الماضي قبل أن يفوز في الانتخابات التمهيدية عبر تقربه من ترامب.

وكان ترامب سخر في أحد تجمعاته الانتخابية في سبتمبر من "جاي دي الذي يسعى للحصول على دعمي إلى درجة أنه يزعجني". وعادة لا تكون انتخابات منتصف الولاية مؤاتية تقليديا للحزب الذي يشغل البيت الأبيض.

المصدر: "أ ف ب" + "مونت كارلو"