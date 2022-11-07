بلغاريا تعلن التعرف على جثة قائد "أشباح كييف"

أعلنت الشرطة البلغارية التعرف على جثة الطيار الحربي الأوكراني قائد اللواء 40 للطيران التكتيكي ميخائيل ماتيوشينكو قائد "أشباح كييف"، الذي أسقطت القوات الروسية طائرته غربي أوكرانيا.

وبعد تبادل المعلومات مع القوات الجوية الأوكرانية، تبين أن الرفات يعود للعقيد ميخائيل ماتيوشينكو البالغ 61 عاما، والذي أسقطت طائرته Su-24 بالقرب من جزيرة زمييني قبالة أوديسا غربي أوكرانيا.

وتم العثور على جثة الطيار بالقرب من ميناء تساريفو البلغاري، حيث أسقطت طائرته خلال محاولات كييف استرجاع جزيرة زمييني قبالة أوديسا غربي أوكرانيا من الجيش الروسي.

وقاد ماتيوشينكو الطيران التكتيكي للقوات الأوكرانية "أشباح كييف"، حتى أسقطت طائرته في سبتمبر بالقرب من ميناء تساريفو البلغاري في البحر الأسود.

وحسب كبير المفتشين في مديرية وزارة الداخلية لمنطقة بورغاس، انتشل رفات ماتيوشينكو على الشاطئ في منطقة تساريفو بعد شهرين شهرين أو ثلاثة من مقتله، ولم يكن على الجثة أنسجة الوجه، وكانت مبتورة الساقين.

المصدر: نوفوستي