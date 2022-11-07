"ديلي ميل": بايدن "شريك ضمني" في أعمال ابنه

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شارك إبان شغله منصب نائب الرئيس في مناقشة صفقات أعمال ابنه هانتر في مقامرات الإنترنت.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن بايدن شارك عام 2012 في مكالمة مع ابنه هانتر وشركائه وعدد من الأشخاص، وناقش معهم مشروعا جديدا للمقامرة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن شارك بنشاط في مناقشات أفكار هذه الأعمال.

ومع ذلك، قال أحد المشاركين في المشروع، جيف كوبر، إن المعلومات ملفقة ولم يشارك بايدن الأب مطلقا في هذه المناقشات.

وذكرت الصحيفة، أن هذه المرة الثانية في العامين الماضيين التي يُتهم فيها بايدن بالمشاركة غير المعلنة في مشاريع تجارية، وإذا كانت المزاعم صحيحة، فقد يواجه متاعب جمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، لا توجد حاليا أي معلومات تفيد بأن مشروع المقامرة عبر الإنترنت "Ocho Global" قد حصل على أي ربح.

المصدر: نوفوستي