واشنطن: تمديد موسكو صفقة الحبوب خطوة نحو التهدئة في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن تمديد روسيا صفقة الحبوب قد يمثل خطوة نحو التهدئة في أوكرانيا.

وأضاف أن مبادرة البحر الأسود هي الشكل الوحيد الذي تتواصل فيه موسكو وكييف بشكل مباشر يوميا.

وقال: "إذا أرادت روسيا إظهار التزام جدي بوقف التصعيد، فيمكنها تمديد اتفاق الحبوب الذي سينتهي في غضون أيام".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أوكرانيا قدمت ضمانات مكتوبة لروسيا عبر بلاده قبل تمديد صفقة الحبوب، وأن أنقرة ستقترح تمديد الاتفاق لعام كامل.

المصدر: RT