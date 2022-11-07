"إن بي سي": مقتل مرتزق أمريكي سادس في أوكرانيا

أعلنت "إن بي سي"، مقتل أمريكي تابع لما يسمى "بالفيلق الأجنبي" للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا، لتصل حصيلة المرتزقة الأمريكيين القتلى هناك إلى 6.

وأوضحت القناة، أن الأمريكي تيموثي غريفين من سكان ولاية نيويورك قتل شرقي أوكرانيا، وأشارت إلى مقتل 6 أمريكيين آخرين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي يونيو أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أكثر من 7000 مرتزق أجنبي من أكثر من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن عدد المرتزقة الأجانب في دونباس آخذ بالانخفاض، وهم يبحثون عن سبل آمنة للهروب من ساحات القتال.

وسبق أن أصدرت السلطات القضائية في دونيتسك أحكاما بالإعدام على البريطانيّين، شون بينر، وآيدن أسلين، والمغربي سعدون براجم، وجميعهم من المرتزقة الذين ألقي القبض عليهم خلال عملية تحرير ماريوبول .

المصدر: نوفوستي