ذكرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن نظام كييف يخطط للاستيلاء على شبه جزيرة القرم الروسية.

وأوردت الصحيفة أنه تم تعيين تاميلا تاشيفا، الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا، مسؤولة لتنفيذ هذه الخطة، ورفضت كييف تحديد الإطار الزمني المحدد لذلك.

وفي وقت سابق، أعرب زيلينسكي عن رغبته في الاستيلاء على شبه الجزيرة الروسية و"الذهاب إلى هناك لمشاهدة البحر".

وقال رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، إن المنطقة تتطلع لرؤية زيلينسكي وستوفر له "غرفة خاصة به وتخدمه بثلاث وجبات في اليوم بالإضافة الى خدمات طبيب مخدرات".

ووفقا لميخائيل شيريميت النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، فإن زيلينسكي لن يصل إلى القرم إلا على متن شاحنة ترحيل السجناء.

المصدر: نوفوستي