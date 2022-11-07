قائد كتيبة "سبارتا": تطهير مطار دونيتسك بالكامل من قوات كييف (فيديو)

أعلن أرتيوم جوغا، قائد كتيبة "سبارتا" بجمهورية دونيتسك الروسية، تطهير مطار دونيتسك المدني بالكامل من القوات الأوكرانية.

وكتب جوغا على تلغرام: "أمس الأول أعلن المراسل الحربي سيميون بيغوف عن تطهير كامل مطار دونيتسك، وأنا أؤكد ذلك".

وأشار جوغا إلى أن جميع مرافق المطار باتت تحت السيطرة الكاملة لقوات جمهورية دونيتسك الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا في الجمهورية، ولاسيما في منطقة بلدة مايورسك الواقعة شمال بلدتي غورلوفكا وبيرفومايسكويه بضواحي مدينة دونيتسك.

المصدر: RT