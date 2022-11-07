أكار: أوكرانيا أعطت ضمانات مكتوبة لروسيا عبر تركيا في اتفاقية تصدير الحبوب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أوكرانيا قدمت ضمانات مكتوبة لروسيا عبر بلاده قبل تمديد صفقة الحبوب، وأن أنقرة ستقترح تمديد الاتفاق لعام كامل.

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وأضاف أكار: "قلنا للطرفين الروسي والأوكراني إن "الصراع" منفصل عن قضية الحبوب، والظروف الإنسانية مختلفة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء اجتماع مجموعة الدفاع رفيعة المستوى بين تركيا والولايات المتحدة في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

المصدر: RT