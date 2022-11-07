القضاء الفرنسي يستدعي شركة بناء في إطار تحقيق حول ظروف العمل في قطر

أعلنت مجموعة BTP Vinci الفرنسية أن القضاء سيستدعي الأربعاء شركة Vinci Constructions Grands Projets التابعة لها، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.

وقالت المجموعة إنه من المحتمل أن يتم "النظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، نافية الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر".

وذكرت أنه سينبغي عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة نانتير قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إثر شكاوى قدمتها منظمات غير حكومية وعمال سابقون هنود ونيباليون.

هذا ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة.

المصدر: "أ ف ب"