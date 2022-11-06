الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 500 من القوات الأوكرانية بينهم مرتزقة أمريكيون وبريطانيون

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولات الهجوم الأوكرانية على عدة محاور خلال يوم، وتجاوزت خسائر الطرف الأوكراني 500 فرد، بينهم مرتزقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا.

وقالت الوزارة، إن القوات الروسية أحبطت كل محاولات الجيش الأوكراني لمهاجمة مواقعها في مقاطعة خاركوف.

وأشارت الوزارة إلى أن الفصائل الأوكرانية حاولت مهاجمة مواقع الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن تم التصدي لها بنيران مختلف الأسلحة وإجبارها على التقهقر.

وفي اتجاه كوبيانسك من الجبهة، تم القضاء على حوالي 200 عنصر من القوات الأوكرانية. وتمكن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك، من تدمير موقع قيادة اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات الأوكرانية.

وتم كذلك بقصف جوي روسي في اليوم الماضي، القضاء في منطقة كراسني ليمان على ما يصل إلى 100 مقاتل من التشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وذكرت الوزارة الروسية، أن قوات كييف تواصل الاستفزازات المسلحة في منطقة محطة زابوروجيه الكهروذرية، وفي اليوم الماضي قصفت المنطقة المحيطة بالمحطة وكذلك مدينة إينرغودار بـ15 قذيفة من المدفعية الثقيلة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية