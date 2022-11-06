إصابات بانفجار بمنجم في تركيا

Madencinin kaderi kaza değil!



Zonguldak'ın Kilimli'de bulunan maden ocağında patlama oldu. 4 işçi yaralandı.



Madenciye kazayı, yaralanmayı, ölümü reva gören sermaye devleti ve patronlar hesap verecek! pic.twitter.com/xP0k67WmTy