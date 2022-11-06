إصابات بانفجار بمنجم في تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة 4 أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة جراء انفجار في منجم يعود لشركة خاصة في تركيا.
وذكرت وسائل الإعلام: "لسبب غير معروف، وقع انفجار في منجم تملكه شركة خاصة في منطقة كيليملي في زونغولداق".
وأضافت المصادرأنه نتيجة للحادث، أصيب أربعة أشخاص، وتم تقييم حالة شخصين بالخطيرة.
#SonDakika | Zonguldak’ta maden ocağında patlama: Yaralılar varhttps://t.co/6RogU25cVEpic.twitter.com/5rg9w2S4w9— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 6, 2022
Madencinin kaderi kaza değil!— UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) November 6, 2022
Zonguldak'ın Kilimli'de bulunan maden ocağında patlama oldu. 4 işçi yaralandı.
Madenciye kazayı, yaralanmayı, ölümü reva gören sermaye devleti ve patronlar hesap verecek! pic.twitter.com/xP0k67WmTy
Zonguldak’ta maden ocağında meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) November 6, 2022
Yaralı maden işçilerimize acil şifalar diliyorum.
Umarım hiçbir şekilde can kaybı yaşamayız…
المصدر: نوفوستي، وسائل إعلام تركية