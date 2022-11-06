إسرائيل.. ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف النساء في المستوطنات

ارتفع مؤخرا عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من النساء في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة، إن تصاعد عمليات المقاومة المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة، ساهم في زيادة اهتمام النساء في المستوطنات بتقديم طلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح، وكذلك التدريب على استعمال السلاح، حيث تم تسجيل طلبات قياسية وغير مسبوقة.

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وذكرت الصحفية أنه على مدار العامين الماضيين نظمت في مستوطنات الضفة دورات خاصة للنساء للتدريب على استعمال السلاح، كما أقيمت دورة خاصة في مستوطنة "كريات أربع" لتحسين مهارات استعمال السلاح بصفوف النساء، وشاركت بالدورة زوجة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وانخرطت في دورات سبل استخدام السلاح عشرات النساء من المستوطنات، حيث حصلن أيضا على إرشادات وتعليمات حول كيفية التصرف خلال حالة الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة أن الدورات للتدريب على استعمال السلاح يتم تمويلها من قبل جمعية استيطانية، كما أن الدورات تنظم بالمجان، وأن 12 امرأة من المستوطنات يخضعن شهريا لدورات التدريب على كيفية استعمال السلاح.

المصدر: "إسرائيل هايوم"