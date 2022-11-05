إيطاليا.. مصرع 7 أشخاص بتحطم مروحية

أعلن نائب رئيس مقاطعة بولية الإيطالية رافائيل بيمونتيز، أن عناصر الدفاع المدني عثروا في جنوبي المقاطعة على حطام مروحية كانت تقل 7 أشخاص، قتلوا جميعا.

واختفت المروحية Agusta A109 التابعة لشركة نقل محلية صباح اليوم عن الرادار.

وكان على متن المروحية، التي أقلعت من جزر تريميتي في البحر الأدرياتيكي في الصباح، اثنان من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما. 4 أشخاص منهم من نفس العائلة من سلوفينيا.

وتم العثور على حطام السيارة بالقرب من بلدة ابريتشينا في محافظة فوجيا.

المصدر: نوفوستي