بوتين: بولندا لم تتخل عن حلمها في ابتلاع أوكرانيا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن فكرة بولندا لابتلاع أوكرانيا لم تختف بعد، وذكّر بحلم وارسو بإقامة دولة تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعاملت دائما مع بولندا باحترام كبير، على الرغم من المشاكل في العلاقات بين البلدين.

وقال: "قبل الحرب العالمية الثانية تم الحديث عن هذا كثيرا في بولندا التي حلمت بإقامة دولة تمتد من بحر البلطيق، إلى البحر الأسود".

وأضاف: "الآن نشهد تبنّي زعماء بولندا وأوكرانيا لهذه الفكرة... فكرة ابتلاع أوكرانيا لم تختف".





المصدر: RT