أردوغان يتعهد بإجراء تعديلات دستورية لمواجهة المثلية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن حكومته ستجري تعديلات دستورية لـ"حماية" الأسر التركية من المثلية وما وصفه بـ"الانحراف".

وقال أردوغان إن أنقرة ستجري تعديلات دستورية لـ"حماية بنية الأسر التركية من الانحراف والشذوذ"، مشددا على "أننا سنحمي بنية أسرنا من كافة أشكال الانحراف والتيارات الهامشية والفساد، لا يمكن أن نقدم أي تنازلات في هذا الخصوص".

وأضاف: "لقد عبر المواطنون عن مطالبهم العادلة خلال المسيرات، لا يمكن أن نترك الساحة خالية، وسنستجيب لتلك المطالب".

وكان قد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مسيرة شارك فيها عدد من الأشخاص بهدف الدعوة لـ"حماية الأسرة" في تركيا.

المصدر: "الأناضول"