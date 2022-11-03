ستولتنبرغ يصل إلى اسطنبول في زيارة تستمر ليومين

يصل أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إلى مدينة اسطنبول التركية في زيارة رسمية تستمر حتى الخامس من الشهر الحالي.

وسيبحث ستولتنبرغ، مع كبار المسؤولين الأتراك، كل مستجدات الأزمة الأوكرانية، إضافة لمسار عضوية السويد وفنلندا بـ"الناتو".

على أن يلتقي مساء اليوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وسيعقد معه مؤتمرا صحفيا مشترك، للحديث عما تم بحثه والتوافق حوله.



ويوم غدٍ الجمعة، سيلتقي ستولتنبرغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، كما سيجري محادثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

المصدر: RT