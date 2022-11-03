واشنطن وسيئول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية "الاستفزازات الأخيرة" الكورية الشمالية.

وأفاد سلاح الجو في بيان صدر بعد ساعات على إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ أن "القوى الجوية المشتركة اتفقت على تمديد مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في 31 أكتوبر نظرا إلى استفزازات الشمال الأخيرة".

وفي أجزاء من شمال اليابان، صدرت أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ تضمنت صاروخين قصيري المدى.

غير أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن "عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يفترض أنها انتهت الى الفشل".

من جهتها، حضت الولايات المتحدة كل الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها "انتهكت" قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

المصدر: "أ ف ب"