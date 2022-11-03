مصدر: تركيا وروسيا ستحددان من سيتلقى الحبوب والأسمدة

قال مصدر مطلع على الوضع المتعلق بـ"صفقة الحبوب"، إن روسيا وتركيا بالذات ستحددان قائمة الدول المحتاجة إلى الحبوب والأسمدة الروسية، وسيتم العمل بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يتم حاليا بالتعاون مع الجانب الروسي، تحديد قائمة البلدان التي ستذهب إليها الحبوب والأسمدة الروسية. خلال المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين التركي والروسي، تمت مناقشة هذه القضية. وتقوم المؤسسات المعنية في الوقت الراهن بتدقيق القوائم والمسارات، وذلك بالتنسيق مع تركيا والأمم المتحدة".

إقرأ المزيد

وأشار المصدر، إلى أن الجهود موجهة كذلك إلى إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وعند سؤاله عن البلدان التي ستحصل نتيجة ذلك على المنتجات الزراعية الروسية، أشار المصدر إلى أن بلدان إفريقيا والبلدان المحتاجة، ستكون في مقدمة القائمة.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء.

المصدر: نوفوستي