واشنطن: نتطلع لاستمرار التعاون مع إسرائيل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فيها

أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية لن تقدم تقديرات مبكرة بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الانتخابات في البلاد.

قالت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير: "إن السلطات الأمريكية لن تقوم بتقديم تقييمات مبكرة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد صدور نتائج الانتخابات"، مشيرة إلى أن بلادها تعوّل على استمرار التعاون مع الدولة اليهودية بغض النظر عن نتائج التصويت.

وصرّحت جان بيير بذلك في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، وأضافت فيه: "لا أريد استباق الأمور. يسعدنا أن نرى مثل هذا الإقبال الكبير في هذه الانتخابات، وإلى أن يتم فرز جميع الأصوات، من السابق لأوانه التكهن بالتشكيلة الدقيقة للائتلاف الحاكم المقبل".

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وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية على قيمنا ومصالحنا المشتركة".

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن كتلة من الأحزاب اليمينية والدينية بقيادة حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تعزز قيادتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد فرز نسبة 84.7 بالمئة من الأصوات تبينت سيطرة "الليكود" على 65 من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيليي.

هذا ولا يزال حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد البرلمانية ولديه حتى الآن 24 مقعدا في الكنيست.

وفي سياق فرز الأصوات، لفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه تم فرز 97 بالمئة مما يسمى بالأصوات العادية حتى الآن، منوهة بإعلان لجنة الانتخابات في وقت لاحق لنتائج فرز أصوات الدبلوماسيين والعسكريين الذين صوتوا في وقت مبكر، فضلا عن أصوات السجناء.

الجدير بالذكر أن هذا ما يسمى بالمغلفات المزدوجة، والتي يوجد منها حوالي 500 ألف في المجمل.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أنه بعد احتساب تلك الأصوات، فإن المواءمة العامة للقوى بين الأطراف قد تتغير.

المصدر: تاس