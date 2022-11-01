الأمم المتحدة تتوقع استئناف حركة السفن على طول ممر الحبوب يوم الخميس

أعلن منسق الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك أمير عبد الله، أنه من المتوقع أن تبدأ السفن في التحرك على طول ممر الحبوب مرة أخرى في 3 نوفمبر.

وكتب على "تويتر": "تصدير الحبوب والأغذية من موانئ أوكرانيا يجب أن يستمر. على الرغم من أن حركة السفن ليست مقررة في الثاني من نوفمبر كجزء من مبادرة البحر الأسود، نتوقع أن تغادر السفن المحملة يوم الخميس".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مطلع في اسطنبول أن تركيا ستبلغ موسكو بجواب كييف على مخاوف روسيا حول صفقة الغذاء.

ووفقا له، فإن تركيا تتفاوض مع موسكو وكييف على جميع المستويات.

وأكد أن "جميع الإدارات المعنية برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على استئناف الآلية في أسرع وقت ممكن".

وردا على سؤال عما إذا كان المشاركون في صفقة الحبوب يناقشون مسألة ضمان أمن الممرات البحرية، قال: "تتم مناقشتها، لكن حتى الآن لا يمكنني إخباركم بأي شيء ملموس".

المصدر: نوفوستي